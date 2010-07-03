Собянин открыл городскую площадь в "Москва-Сити"

Фото: stroi.mos.ru

Сергей Собянин открыл городскую площадь в ММДЦ "Москва-Сити" на Пресненской набережной. Мэр подчеркнул, что развитие "Москва-Сити" продолжается, однако уже сегодня комплекс превратился в полноценный деловой центр.

"Подарок к Дню города - открываем новую городскую площадь. Она еще не до конца закончена – фасад доделать, но по большому счету строительство закончено. Я думаю, она будет одним из популярных мест", – сказал Собянин при общении с горожанами, работающими в офисах делового центра.

Он отметил, что в "Москва-Сити" в настоящее время работают более 100 тысяч человек. Собянин добавил, что открытие новой площади – это только часть работ по созданию общественного пространства вокруг "Москва-Сити". "Сегодня "Сити" становится красивым общественным пространством. Сегодня это уже визитная карточка", – подчеркнул мэр.

"Сити" стал один из самых привлекательных и посещаемых мест в Москве. Ко Дню города мы сделали подарок москвичам и гостям столицы. Открываем уникальное общественное пространство – городскую площадь, которая станет местом проведения культурных мероприятий, туристической достопримечательностью и просто еще одной площадкой для прогулок и повседневного отдыха горожан", – заявил Собянин.

Новая городская площадь расположилась недалеко от выхода из станции метро "Выставочная", пешеходного моста "Багратион", башни "Эволюция" и ТРК "Афимолл Сити".

Архитектурную концепцию площади разработал авторский коллектив под руководством Филиппа Никандрова (ЗАО "Горпроект"). По замыслу авторов концепции, новое общественное пространство будет сочетать в себе функции классической прогулочной зоны и концертно-развлекательной площадки со сценой и амфитеатром.

Площадь могут использовать для проведения спортивных занятий и церемоний на открытом воздухе, гастрономических фестивалей, городских праздников, образовательных и других мероприятий. Для этого обустроены пешеходная галерея, пергола и амфитеатр в виде холма-трибуны. Главными украшениями нового общественного пространства стали светодинамические фонтаны с каскадом и управляемыми форсунками, а также огромные часы, стилизованные под куранты.

В 2020 году на площади планируется запустить светомузыкальное шоу, которое можно будет увидеть 365 дней в году – каждый час зимой и каждые полчаса летом в темное время суток. Продолжительность шоу составит 5–10 минут. Для его проведения на площади и фасаде строящегося киноконцертного зала установят более шести тысяч приборов, включая монохромные LED-светильники, светящиеся цифры, всепогодные RGB-стробоскопы.

