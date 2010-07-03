Власти Москвы и Анкары подписали программу сотрудничества на 2019-2021 годы

Сергей Собянин и мэр Анкары Мансур Яваш подписали новую программу сотрудничества на 2019–2021 годы.
Программа предусматривает обмен опытом и взаимные консультации по основным направлениям развития городского хозяйства, включая общественный транспорт и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, городское планирование, жилищно-коммунальное хозяйство, социальную защиту населения, охрану окружающей среды, развитие информационных технологий и спорта, а также сохранение культурного наследия.
Города к концу года планируют обменяться монументами. В московском парке "Музеон" установят памятник турецкому поэту Юнусу Эмре, а в Анкаре в парке "Дикмен" – памятник Юрию Гагарину.
Москва имеет традиционно крепкие деловые, культурные и общественные связи со столицей Турции, которые были установлены в 1965 году. С 1992 года взаимодействие администраций Москвы и Анкары осуществляется на основе протокола о дружбе и сотрудничестве.
Турция занимает 13-е место по объему взаимной торговли среди зарубежных партнеров российской столицы. В Москве зарегистрировано порядка 120 компаний с турецким капиталом в уставном фонде.
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