Москва представила более 30 проектов на выставке в Дубае

Москва представила более 30 проектов на туристической выставке Ближнего востока Arabian Travel Market. Среди них – фестивали "Московские сезоны", "Зарядье" и "ВДНХ", сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Мэр отметил, что также российская столица презентовала музеи классического и современного искусства, и гостиницы.
Выставка Arabian Travel Market проходила с 28 апреля по 1 мая в Дубае.
В эти дни в Москве проходит фестиваль "Московская весна A Cappella", который представляет собой международный конкурс исполнителей в жанре a cappella. В мероприятии участвуют 195 человек из разных стран.
Ранее Собянин рассказал, что 9 мая москвичей и гостей города ожидает обширная праздничная программа. Подготовлены исторические реконструкции и кинопоказы под открытом небом, а одним из главных событий станет шествие "Бессмертного полка".
В городе прогремят праздничные салюты и фейерверк а 34 площадках. Самый зрелищный запланирован на Поклонной горе.
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