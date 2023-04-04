Собянин: рост обрабатывающей промышленности Москвы в 2023 году прогнозируется на уровне 7%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Столичные власти спрогнозировали рост обрабатывающей промышленности Москвы в 2023 году на 7%. Об этом заявил Сергей Собянин во время собрания президиума Госсовета под председательством Владимира Путина.

"Обрабатывающая промышленность Москвы за прошлый год не уменьшилась, а увеличилась более чем на 10%. И прогноз на этот год – рост где-то 7%", – заявил градоначальник.

Мэр оценил тенденцию начала 2023 года, подчеркнув, что прогнозируемый рост на 7% должен состояться. По словам Собянина, это произойдет благодаря тем мерам, которые были приняты по поручениям Путина правительствам и регионам. Градоначальник заявил, что Москва применяла весь спектр этих мер.

Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что доходы крупных и средних прибыльных предприятий Москвы в прошлом году увеличились на 9,1% в сравнении с 2021-м. По его словам, прирост составил более 9,2 триллиона рублей.

Собянин присвоил статус промкомплекса еще двум столичным предприятиям

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