Собянин назвал первоочередные задачи при уборке снега

04 марта 2018, 19:33
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Коммунальщики в первую очередь очистят от последствий снегопада проезжую часть, а затем приступят к уборке пешеходных пространств и парковок, сообщил Сергей Собянин.
"Похоже, зима испытывает нас на прочность: очередной снегопад в Москве. В первую очередь расчистим дороги, чтобы обеспечить работу общественного транспорта. Затем тротуары и парковки", – написал мэр на своей странице в Twitter.
Ранее сообщалось, что коммунальные службы Москвы переведены на круглосуточный режим работы из-за снегопада. За 4 марта и в ночь на понедельник может выпасть около 15 сантиметров снега. На улицах работает около 10 тысяч единиц техники.
Под особым контролем находятся места массового скопления людей, подходов к станциям метро, остановкам общественного транспорта, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
Отмечалось также, что обрушившийся на столицу снегопад может стать самым мощным за последние 68 лет для 4 марта.
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