Собянин назвал первоочередные задачи при уборке снега

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Коммунальщики в первую очередь очистят от последствий снегопада проезжую часть, а затем приступят к уборке пешеходных пространств и парковок, сообщил Сергей Собянин.

"Похоже, зима испытывает нас на прочность: очередной снегопад в Москве. В первую очередь расчистим дороги, чтобы обеспечить работу общественного транспорта. Затем тротуары и парковки", – написал мэр на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что коммунальные службы Москвы переведены на круглосуточный режим работы из-за снегопада. За 4 марта и в ночь на понедельник может выпасть около 15 сантиметров снега. На улицах работает около 10 тысяч единиц техники.

Под особым контролем находятся места массового скопления людей, подходов к станциям метро, остановкам общественного транспорта, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

Отмечалось также, что обрушившийся на столицу снегопад может стать самым мощным за последние 68 лет для 4 марта.