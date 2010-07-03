Собянин наградил педагогов знаком "Заслуженный учитель города Москвы"

18:03
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин наградил 40 преподавателей почетным знаком "Заслуженный учитель города Москвы" за вклад в развитие системы образования города, заслуги в педагогической и воспитательной деятельности.
Также мэр Москвы поздравил всех педагогов с наступающим Днем учителя.
"Я с трепетом вспоминаю свою первую учительницу, которая давала азы грамотности, учителей, которые дали путевку в жизнь, дали аттестат зрелости. Мы все получали из ваших рук путевку в жизнь, в будущее. Я поздравляю вас с заслуженным почетным званием "Заслуженного учителя города Москвы". Вы заслужили его своим талантом, умением, успехом, своим трудолюбием. Поздравляю в вашем лице всех учителей города Москвы. Желаю счастья, здоровья, успехов! Низкий вам поклон от имени всех жителей Москвы", – сказал Собянин, передает Агентство "Москва".
Он подчеркнул, что учителя много сил вкладывают в воспитательный процесс своих учеников. Многое здесь зависит от самого ученика, его родителей. Мэр отметил, что если в прошлом будущее было так или иначе гарантировано, то сегодня оно по большей части зависит от самого человека. Поэтому очень важно вовремя раскрыть таланты ученика, его способности, отработать необходимые для жизни навыки. В этом подрастающему поколению очень помогает поддержка учителей, отметил Собянин.
"Московские учителя делают это блестяще, доказывая свои успехи, успехи своих учащихся в многочисленных российских, международных олимпиадах. Самое главное, обеспечивая равные возможности для наших детей, которые обучаются в самых разных школах, разных районах города Москвы, давая им возможность конкурировать с лучшими учащимися со всей России", – добавил глава города.
Почетный знак "Заслуженный учитель города Москвы" учрежден в 2014 году. За эти годы этот знак был присвоен 221 учителю столицы.
Ранее сообщалось, что участники проекта "Активный гражданин" оценят сервисы "Московской электронной школы". В голосовании будет два вопроса. Горожан попросят оценить полезность и функциональность сервисов и высказать предложения по их развитию.
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