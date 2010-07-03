Собянин открыл развязку МКАД с Бесединским шоссе

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Сергей Собянин открыл после реконструкции развязку на пересечении Бесединского шоссе и МКАД.

"Мы продолжаем системную, сложную работу по реконструкции развязок на МКАД. По сути дела – строительство новых очень больших, гигантских сооружений: путепроводов, тоннелей, эстакад. Сегодня 15 по счету такая развязка. Открывается досрочно", – сказал мэр Москвы.

Он отметил, что Бесединская развязка улучшит транспортную доступность трех районов столицы, в которых проживает около 500 тысяч человек.

"Спасибо подрядчику. Вы услышали мою просьбу, и жители просили, как можно быстрее закончить стройку. Основные работы закончили. Остались вспомогательные работы. Надеюсь, тоже до октября закончите", – добавил Собянин, обращаясь к главному управляющему директору компании-подрядчику "Гера" Арсену Никогосяну.

Отмечается, что прежняя транспортная развязка Бесединского шоссе с МКАД относилась к типу "неполный клеверный лист" и давно перестала справляться с интенсивным потоком машин. Кроме того, несколько лет назад в районе развязки построили междугородний автовокзал и ТЦ "Южные ворота". Еще одной транспортной проблемой на этом участке была малая пропускная способность при круговом движении со стороны села Беседы. Это создавало заторы как при съезде, так и при выезде на внешнюю сторону кольцевой магистрали.

Работы по реконструкции транспортной развязки стартовали в октябре 2017 года и будут полностью завершены в конце 2019-го – на год раньше запланированного срока. На месте устаревшего сооружения появилась современная многоуровневая развязка с направленными съездами.

Проект реконструкции Бесединской развязки предусматривает строительство 5,3 километра дорог. В частности, в сентябре откроют 4,6 километра дорожных объектов, в том числе эстакаду-съезд с внешней стороны МКАД на Бесединское шоссе в сторону центра, реконструированный путепровод с подходами на пересечении МКАД с Бесединским шоссе, а также съезд и заезд с Бесединского шоссе на МКАД по направлению из центра. Кроме того, запустят съезд и выезд с МКАД в село Беседы, боковые проезды и переходно-скоростные полосы на МКАД.

В районе села Беседы установили шумозащитные экраны, а на прилегающей к развязке территории благоустроили 4,5 гектара газонов.

После реконструкции развязки выезд на МКАД по Бесединскому шоссе стал более комфортным, заметно улучшив транспортную доступность районов Марьино, Зябликово, Братеево и подмосковного села Беседы. Загрузка прилегающего участка МКАД снизилась на 14 процентов, а Бесединского шоссе – на семь процентов.

Завершить оставшиеся работы планируют в ноябре. К этому времени будут готовы заезд и выезд с внутренней стороны МКАД к междугороднему автовокзалу и ТЦ "Южные ворота", а также надземный пешеходный переход через МКАД. Специалисты высадят 100 деревьев ясеня и 1,8 тысячи кустов кизильника.