Собянин открыл развязку МКАД с Бесединским шоссе

11:50
11:50
Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Сергей Собянин открыл после реконструкции развязку на пересечении Бесединского шоссе и МКАД.
"Мы продолжаем системную, сложную работу по реконструкции развязок на МКАД. По сути дела – строительство новых очень больших, гигантских сооружений: путепроводов, тоннелей, эстакад. Сегодня 15 по счету такая развязка. Открывается досрочно", – сказал мэр Москвы.
Он отметил, что Бесединская развязка улучшит транспортную доступность трех районов столицы, в которых проживает около 500 тысяч человек.
"Спасибо подрядчику. Вы услышали мою просьбу, и жители просили, как можно быстрее закончить стройку. Основные работы закончили. Остались вспомогательные работы. Надеюсь, тоже до октября закончите", – добавил Собянин, обращаясь к главному управляющему директору компании-подрядчику "Гера" Арсену Никогосяну.
Отмечается, что прежняя транспортная развязка Бесединского шоссе с МКАД относилась к типу "неполный клеверный лист" и давно перестала справляться с интенсивным потоком машин. Кроме того, несколько лет назад в районе развязки построили междугородний автовокзал и ТЦ "Южные ворота". Еще одной транспортной проблемой на этом участке была малая пропускная способность при круговом движении со стороны села Беседы. Это создавало заторы как при съезде, так и при выезде на внешнюю сторону кольцевой магистрали.
Работы по реконструкции транспортной развязки стартовали в октябре 2017 года и будут полностью завершены в конце 2019-го – на год раньше запланированного срока. На месте устаревшего сооружения появилась современная многоуровневая развязка с направленными съездами.
Проект реконструкции Бесединской развязки предусматривает строительство 5,3 километра дорог. В частности, в сентябре откроют 4,6 километра дорожных объектов, в том числе эстакаду-съезд с внешней стороны МКАД на Бесединское шоссе в сторону центра, реконструированный путепровод с подходами на пересечении МКАД с Бесединским шоссе, а также съезд и заезд с Бесединского шоссе на МКАД по направлению из центра. Кроме того, запустят съезд и выезд с МКАД в село Беседы, боковые проезды и переходно-скоростные полосы на МКАД.
В районе села Беседы установили шумозащитные экраны, а на прилегающей к развязке территории благоустроили 4,5 гектара газонов.
После реконструкции развязки выезд на МКАД по Бесединскому шоссе стал более комфортным, заметно улучшив транспортную доступность районов Марьино, Зябликово, Братеево и подмосковного села Беседы. Загрузка прилегающего участка МКАД снизилась на 14 процентов, а Бесединского шоссе – на семь процентов.
Завершить оставшиеся работы планируют в ноябре. К этому времени будут готовы заезд и выезд с внутренней стороны МКАД к междугороднему автовокзалу и ТЦ "Южные ворота", а также надземный пешеходный переход через МКАД. Специалисты высадят 100 деревьев ясеня и 1,8 тысячи кустов кизильника.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: