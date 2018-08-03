Собянин пригласил москвичей на фестиваль японской культуры в Парке Горького

3 августа, 18:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Сергей Собянин пригласил жителей столицы на фестиваль японской культуры в Парке Горького. Об этом мэр города написал в своем микроблоге Twitter.
"В выходные пройдет фестиваль японской культуры, который приурочен к Году России и Японии. Восточный сосед познакомит москвичей с чайной церемонией, национальной кухней, традиционными ремеслами и боевыми искусствами", – написал Собянин.
На площади перед музеем "Гараж" в выходные пройдет фестиваль японской культуры. Он приурочен к Году России и Японии. Восточный сосед познакомит москвичей с чайной церемонией, национальной кухней, традиционными ремеслами и боевыми искусствами. Вход свободный.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 3 августа 2018 г.
Фестиваль состоится на площади перед музеем "Гараж". Вход на фестиваль свободный.
Ранее Сергей Собянин призвал присоединиться к флешмобу в честь празднования 90-летия столичного Парка Горького, которой состоится в конце августа.
Помимо этого, 8 и 9 сентября в парке пройдет Международный фестиваль изобретателей Maker Faire Moscow. На нем посетители увидят мехатронных динозавров, большие 3D-принтеры, роботов-кузнецов и многие другие новинки науки и техники.
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