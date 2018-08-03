Собянин пригласил москвичей на фестиваль японской культуры в Парке Горького

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Сергей Собянин пригласил жителей столицы на фестиваль японской культуры в Парке Горького. Об этом мэр города написал в своем микроблоге Twitter.

"В выходные пройдет фестиваль японской культуры, который приурочен к Году России и Японии. Восточный сосед познакомит москвичей с чайной церемонией, национальной кухней, традиционными ремеслами и боевыми искусствами", – написал Собянин.

На площади перед музеем "Гараж" в выходные пройдет фестиваль японской культуры. Он приурочен к Году России и Японии. Восточный сосед познакомит москвичей с чайной церемонией, национальной кухней, традиционными ремеслами и боевыми искусствами. Вход свободный. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 3 августа 2018 г.



Фестиваль состоится на площади перед музеем "Гараж". Вход на фестиваль свободный.

Ранее Сергей Собянин призвал присоединиться к флешмобу в честь празднования 90-летия столичного Парка Горького, которой состоится в конце августа.

Помимо этого, 8 и 9 сентября в парке пройдет Международный фестиваль изобретателей Maker Faire Moscow. На нем посетители увидят мехатронных динозавров, большие 3D-принтеры, роботов-кузнецов и многие другие новинки науки и техники.