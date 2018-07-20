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Москва 24

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Мэр Москвы

20 июля, 15:15

Собянин пригласил поучаствовать в флешмобе в честь 90-летия Парка Горького

мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Сергей Собянин призвал присоединиться к флешмобу в честь празднования 90-летия столичного Парка Горького. Об этом он написал в своем личном аккаунте в Twitter.

"В конце августа Парк Горького отметит свое 90-летие. В преддверии этого события запустили флешмоб. Делитесь своими фото в соцсетях", – написал мэр города.


Чтобы стать участником флешмоба, достаточно выложить в одной из социальных сетей свои архивные фото и рассказать историю, связанную с Парком Горького. Организаторы конкурса выберут 90 лучших фотоснимков и историй, опубликованных с хештегом #90историйпаркагорького, и поместят их на юбилейном наборе открыток.

В акции уже участвуют десятки пользователей, но время поделиться воспоминаниями еще есть: итоги флешмоба подведут 12 августа.

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