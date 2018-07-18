Парк Горького устроил флешмоб в интернете в честь 90-летия

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Акция, посвященная 90-летию Парка Горького, началась за месяц до праздника. Пользователям социальных сетей предложили собрать фотографии парка разных лет.

Поучаствовать в акции может каждый желающий. Нужно выложить в одной из соцсетей архивные фотографии и рассказать историю, связанную с парком.

Фотографии нужно сопроводить хештегом #90историйпаркагорького. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Организаторы выберут 90 лучших фотографий и рассказов к 12 августа. Они станут основой для юбилейного набора открыток.

В честь 90-летия парка с 25 августа по 2 сентября пройдет большой фестиваль. На девяти площадках пройдут мероприятия, посвященные теме дня. Темами станут: музыка, спорт, театр, благотворительность, танцы, дети, знания, отдых и искусство.

Как сообщалось ранее, в конце июня стартовало комплексное благоустройство исторического прохода с Ленинского проспекта к Парку Горького.

Новый проход, как предполагается, будет иметь длину 290 метров, а площадь благоустройства пешеходного бульвара составит 1,26 гектара. Основные работы планируется закончить уже в августе.