Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Международный фестиваль изобретателей Maker Faire Moscow пройдет в Парке Горького 8 и 9 сентября. Посетители увидят мехатронных динозавров и большие 3D-принтеры, роботов-кузнецов, ювелиров и медиахудожников. Также все желающие смогут показать и собственные изобретения. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Maker Faire Moscow будет интересен посетителям разных возрастов, а также тем, кто задает новые тенденции в дизайне, образовании и развитии города, организует инновационные стартапы и экспериментальные лаборатории, работает в сфере технологий и искусства.

Посетителям нужно предварительно зарегистрироваться.

В прошлом году фестиваль проходил в Национальном исследовательском технологическом университете "МИСиС".