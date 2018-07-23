Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Международный фестиваль изобретателей Maker Faire Moscow пройдет в Парке Горького 8 и 9 сентября. Посетители увидят мехатронных динозавров и большие 3D-принтеры, роботов-кузнецов, ювелиров и медиахудожников. Также все желающие смогут показать и собственные изобретения. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Maker Faire Moscow будет интересен посетителям разных возрастов, а также тем, кто задает новые тенденции в дизайне, образовании и развитии города, организует инновационные стартапы и экспериментальные лаборатории, работает в сфере технологий и искусства.
Посетителям нужно предварительно зарегистрироваться.
В прошлом году фестиваль проходил в Национальном исследовательском технологическом университете "МИСиС".
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