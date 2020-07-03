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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Сергей Собянин поздравил столичных автоинспекторов с профессиональным праздником и вручил награды особо отличившимся сотрудникам при посещении Второго отдельного специализированного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД ГУ МВД России по городу. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Проведена огромная работа, и поздравляю работников ГИБДД с их профессиональным праздником. От имени москвичей хочу их поблагодарить за столь профессиональную, надежную постоянную работу", – заявил Собянин.
Он поблагодарил автоинспекторов также за огромный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Собянин отметил, что они в непростое для всех время осуществляли контроль на дорогах, следили за соблюдением гражданами пропускного режима и самоизоляции.
Глава города назвал столичную автоинспекцию одним из самых технически оснащенных и мощных подразделений во всем мире. В настоящее время численность сотрудников столичных ГИБДД составляет 7,3 тысячи.
Второй отдельный специализированный батальон ДПС был образован в 2004 году. Сейчас там работают 229 сотрудников. За текущий год его сотрудники выявили 573 нарушения ПДД, связанные с алкоголем. Ими было раскрыто 176 преступлений по делу незаконного оборота наркотиков. Сотрудники за год выявили 45 автомобилей, которые находились в розыске, задержаны 37 разыскиваемых лиц.
В 2015 году на базе батальона была создана пилотажная группа "Каскад". С 2017 года столичные автоинспекторы стали использовать систему "Пит-стоп" для выявления водителей, которые превышают скоростной режим на дорогах.
Сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения 3 июля отмечают свой профессиональный праздник. Инспекторы круглосуточно несут службу, обеспечивая порядок на дорогах в будни и праздники.
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