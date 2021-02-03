Собянин провел селекторное совещание рабочей группы по противодействию COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по противодействию распространению COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

В ходе встречи участники обсудили темпы и прогнозы распространения коронавируса в субъектах РФ, управление коечным фондом, госпитализацию пациентов из групп риска. Также речь зашла о поддержании доступного уровня ПЦР-тестирования, вакцинации от коронавируса и лекарственном обеспечении больных COVID-19 на амбулаторном лечении.

Ранее Собянин выразил надежду на снятие в текущем году всех ограничений, введенных в Москве из-за пандемии COVID-19. Он добавил, что этот год будет непростым из-за предстоящих выборов в Государственную думу, которые подразумевают проведение массовых мероприятий по голосованию и нагрузку на правоохранительные органы.