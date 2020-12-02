Собянин выразил соболезнования родным и близким Бориса Плотникова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Бориса Плотникова. Телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

"Ушел из жизни выдающийся актер и педагог, оставивший яркий след в отечественном театре и кино", – написал Собянин. Мэр отметил, что Плотников сыграл десятки ролей, которые принесли ему огромную популярность, а постановки и киноленты с его участием вошли в золотой фонд искусства.

Также Собянин подчеркнул, что за свою жизнь Плотников воспитал многих талантливых артистов.

Народный артист РФ Борис Плотников, известный по роли доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце", умер 2 декабря. По словам ректора ГИТИСа Григория Заславского, актер неделю лежал с коронавирусом на аппарате ИВЛ. Ему был 71 год.

Плотников начал свою кинокарьеру в 1976 году в фильме "Восхождение". Он работал на кафедре мастерства актера, руководил мастерской Российского института театрального искусства, написал книгу "Моя надежда, мука и награда…".