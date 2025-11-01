Сергей Собянин поздравил специалистов Гормоста с 90-летием предприятия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Одно из старейших предприятий столицы Гормост отмечает 90-летний юбилей 1 ноября. Сергей Собянин поздравил его работников с праздником в мессенджере MAX.

Мэр отметил, что предприятие обладает богатой историей, начавшейся еще в довоенную эпоху с участия в реализации генерального плана реконструкции Москвы. В настоящее время Гормост отвечает за техническое обслуживание и эксплуатацию инженерных объектов столицы, включая мосты, путепроводы, транспортные развязки и тоннели, а также причалы, фонтаны и памятники.

За последние годы специалисты предприятия провели работы по капитальному ремонту и реставрации объектов культурного наследия. Среди них – реконструкция Большого Москворецкого и Большого Каменного мостов, которые были фактически разобраны и собраны заново с сохранением исторических элементов. Также были отреставрированы Царицынская плотина и Ростокинский акведук.

По словам Собянина, Гормост участвовал в возрождении ВДНХ. В 2018–2019 годах предприятие восстановило все 17 исторических фонтанов, включая "Каменный цветок", "Золотой колос" и "Дружбу народов". В 2020 году предприятие принимало участие в ремонте 17 причалов Северного речного вокзала.

Мэр столицы подчеркивает, что сотрудники предприятия входят в состав сводной мобильной группировки Москвы и участвуют в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в регионах, включая Рязанскую и Курскую области, а с 2022 года занимаются восстановлением инфраструктуры в Луганской Народной Республике.

"Спасибо всем специалистам Гормоста за профессионализм, надежность и вклад в развитие инфраструктуры столицы", – написал Собянин.

Ранее Собянин рассказал о динамичном развитии станкоинструментальной промышленности и робототехники в столице. В этом секторе работают более 70 компаний, чья выручка в 2024 году превысила 18 миллиардов рублей, демонстрируя рост на 42,6% по сравнению с предыдущим годом.