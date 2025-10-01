Форма поиска по сайту

01 октября, 12:49

Мэр Москвы
Собянин: ушедший из Москвы бизнес возвращается из-за квалифицированных кадров

Собянин назвал причину возвращения ушедшего из Москвы бизнеса

Фото: 123RF/sitthinan

Предприятия, которые ушли из Москвы, возвращаются из-за высококвалифицированных мотивированных кадров. Об этом рассказал Сергей Собянин в рамках пленарной сессии международного саммита по технологическому предпринимательству и инновациям Moscow Startup Summit.

"Мы стараемся поддержать высокотехнологичные производства, предпринимателей, бизнес, который с удовольствием возвращается в Москву, так как здесь, помимо инфраструктуры, что очень важно, земли дешевой и так далее, самое важное в настоящее время – это кадры, это люди с хорошей специализацией, высокой квалификацией, мотивированные", – подчеркнул он.

Как отметил мэр Москвы, таких людей сложнее найти в других регионах, поэтому большое число предприятий возвращается.

Кроме того, по словам Собянина, столичные власти стараются привлечь молодых людей жить в городе. Он добавил, что если раньше нужно было возвести завод, то на сегодняшний день главным является формирование качественной среды для жизни.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в возвращении западного бизнеса, поскольку любая экономика нуждается в новых технологиях, инвестициях и компетенциях.

В свою очередь, первый вице-премьер России Денис Мантуров указал, что для возвращения на отечественный рынок зарубежные компании должны повлиять на отмену действующих против страны санкций.

Эксперт рассказал, как изменятся правила возвращения иностранного бизнеса в Россию

мэр Москвыбизнесэкономикагород

