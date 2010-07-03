Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Мировые балетные каникулы"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Сергей Собянин пригласил москвичей посетить фестиваль "Мировые балетные каникулы", который проходит на ВДНХ. Об этом мэр написал в Twitter.

Градоначальник отметил, что на фестивале представлены разные жанры – от классического "Лебединого озера" до бразильского карнавала.

Мероприятие стартовало 31 мая и завершится 2 июня. Вход на все гала-концерты и мероприятия фестиваля свободный.

На #ВДНХ в эти дни идет фестиваль "Мировые балетные каникулы". От классического "Лебединого озера" до бразильского карнавала. Завтра - последний день. https://t.co/hUBxMyXOp0#московскиесезоны pic.twitter.com/Ru35zB13Vj — Сергей Собянин (@MosSobyanin) June 1, 2019



Ранее глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что фестиваль "Мировые балетные каникулы" может стать ежегодным.