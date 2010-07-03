Фестиваль "Мировые балетные каникулы" может стать ежегодным

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Фестиваль "Мировые балетные каникулы", который 31 мая стартовал на ВДНХ, может стать ежегодным. Об этом сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Это будет грандиозное мероприятие, которое пройдет не только в ближайшие выходные на ВДНХ, но и станет хорошей традицией. У нашей страны есть много всего чем гордиться, а балет – это одна из ярких визитных карточек. И впервые на ВДНХ, в юбилейный год для этой площадки, мы проведем фестиваль "Мировые балетные каникулы", – цитирует слова Немерюка Агентство "Москва".

Он отметил, что в этом году они в широком формате организовали фестиваль "Николин день", который завоевал внимание у москвичей. Немерюк выразил надежду, что фестиваль "Мировые балетные каникулы" сможет достичь такой же планки.

Он также напомнил москвичам, что в этом году для них будут выступать более тысячи зарубежных и российских артистов. "В ближайшие два выходных дня все ВДНХ станет одним большим станком, где гуру мирового балета будут показывать и оценивать юных участников, учеников и выпускников балетных училищ, которые есть в нашей стране и за рубежом", – заключил он.

С 31 мая по 2 июня на ВДНХ представят разные жанры, школы и направления хореографии. Среди тех, кто выступит перед москвичами и туристами, будут артисты Большого театра, Los Angeles Ballet, Vienna State Opera и других.

1 июня своими выступлениями гостей порадуют воспитанники хореографического ансамбля "Калинка" имени Филиппова, балетной школы "Армида", эстрадно-цирковой студии "Водолеи", международной сети школ балета для детей "Балет с 2 лет" и студии классического балета "Молодой Балет Москвы".

В завершающий день жителей столицы ждет танцевально-музыкальная программа Flamenco Capriccios под руководством Ольги Пшеницыной и выступление шоу-ансамбля "Цыганская жемчужина" заслуженного артиста России Михаила Жемчужного.

