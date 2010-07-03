Акинфеев и Цискаридзе примут участие в балетно-футбольной дискотеке на ВДНХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Футболист Игорь Акинфеев и ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе примут участие в балетно-футбольной дискотеке на ВДНХ 1 июня. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу оргкомитета фестиваля "Мировые балетные каникулы".

В рамках фестиваля "Мировые балетные каникулы" 1 июня на ВДНХ состоится масштабная праздничная программа. Так, с 12:00 на ВДНХ будут проходить различные шоу-программы и мастер-классы.

А уже в 19:20 для гостей проведет мастер-класс легенда российского балета Николай Цискаридзе, в котором также примут участие звезды российской и зарубежных балетных сцен и все желающие. Условия: возраст от 10 лет, опыт занятий классической хореографией от 1 года.

С 21:45 до 23:00 на площади Дружбы Народов для москвичей будет играть DJ Грув, а за отличное настроение будут отвечать участники танцевальных коллективов Московского творческого объединения "Сириус", чирлидеры и артисты в образах футболистов и балерин.

Организаторы фестиваля рассказали, что в своем фестивале они объединили чемпионат мира по футболу и фестиваль "Мировые балетные каникулы".

