Акинфеев и Цискаридзе примут участие в балетно-футбольной дискотеке на ВДНХ

Футболист Игорь Акинфеев и ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе примут участие в балетно-футбольной дискотеке на ВДНХ 1 июня. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу оргкомитета фестиваля "Мировые балетные каникулы".
В рамках фестиваля "Мировые балетные каникулы" 1 июня на ВДНХ состоится масштабная праздничная программа. Так, с 12:00 на ВДНХ будут проходить различные шоу-программы и мастер-классы.
А уже в 19:20 для гостей проведет мастер-класс легенда российского балета Николай Цискаридзе, в котором также примут участие звезды российской и зарубежных балетных сцен и все желающие. Условия: возраст от 10 лет, опыт занятий классической хореографией от 1 года.
С 21:45 до 23:00 на площади Дружбы Народов для москвичей будет играть DJ Грув, а за отличное настроение будут отвечать участники танцевальных коллективов Московского творческого объединения "Сириус", чирлидеры и артисты в образах футболистов и балерин.
Организаторы фестиваля рассказали, что в своем фестивале они объединили чемпионат мира по футболу и фестиваль "Мировые балетные каникулы".
"Это наш город": на ВДНХ пройдет фестиваль "Мировые балетные каникулы"
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