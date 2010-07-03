Молодоженов распишут на телебашне и в Сити

Столичное правительство расширило список необычных мест для регистрации брака. Еще 20 площадок для торжественных церемоний откроются 4 мая, написал Сергей Собянин на личном сайте.
Мэр отметил, что власти решили начать с локаций, которые популярны у москвичей. "В дальнейшем их перечень будет меняться с учетом пожеланий молодоженов. Новые площадки откроются в субботу, 4 мая – накануне Красной горки", – пояснил глава города.
Он добавил, что праздник "Красная горка" пройдет в столице впервые. В честь этого события 10 свадебных площадок особо украсят, а известные артисты поздравят молодоженов.
После открытия новых площадок горожане смогут пожениться в особняке Спиридонова, на Останкинской телебашне, в башнях "Меркурий" и "Федерация", в залах храма Христа Спасителя, на стадионах "Спартак" и "Лужники", а также в планетарии, океанариуме и в других необычных местах.
Регистрацию стоимостью 350 рублей будут проводить сотрудники столичных отделов ЗАГС. Подать заявление о регистрации брака на новых площадках можно обратившись в отдел ЗАГС или в электронном виде через портал mos.ru.
Ранее стало известно, что молодоженов бесплатно пустят на экспозиции в интерактивном музейном комплексе "Буран", а также в павильонах "Рабочий и колхозница", "Гидрометеорология" и "Карелия". Такой же льготой смогут воспользоваться и именинники.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.