Молодоженов распишут на телебашне и в Сити

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичное правительство расширило список необычных мест для регистрации брака. Еще 20 площадок для торжественных церемоний откроются 4 мая, написал Сергей Собянин на личном сайте.

Мэр отметил, что власти решили начать с локаций, которые популярны у москвичей. "В дальнейшем их перечень будет меняться с учетом пожеланий молодоженов. Новые площадки откроются в субботу, 4 мая – накануне Красной горки", – пояснил глава города.

Он добавил, что праздник "Красная горка" пройдет в столице впервые. В честь этого события 10 свадебных площадок особо украсят, а известные артисты поздравят молодоженов.

После открытия новых площадок горожане смогут пожениться в особняке Спиридонова, на Останкинской телебашне, в башнях "Меркурий" и "Федерация", в залах храма Христа Спасителя, на стадионах "Спартак" и "Лужники", а также в планетарии, океанариуме и в других необычных местах.

Регистрацию стоимостью 350 рублей будут проводить сотрудники столичных отделов ЗАГС. Подать заявление о регистрации брака на новых площадках можно обратившись в отдел ЗАГС или в электронном виде через портал mos.ru.

Ранее стало известно, что молодоженов бесплатно пустят на экспозиции в интерактивном музейном комплексе "Буран", а также в павильонах "Рабочий и колхозница", "Гидрометеорология" и "Карелия". Такой же льготой смогут воспользоваться и именинники.