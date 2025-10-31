Врачи в Москве спасли женщину с редкой опухолью спинного мозга

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Московские нейрохирурги успешно провели операцию по удалению редкой опухоли спинного мозга у пациентки, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

В Боткинскую больницу женщина обратилась с необычной жалобой. По ее словам, она чувствовала онемение и жжение в кончике среднего пальца правой руки. Проведя обследование, врачи обнаружили опухоль спинного мозга длиной около 6 сантиметров (уровни C2–C5), после чего приняли решение об операции.

"В нейрохирургическом отделении пациентке удалили опухоль под микроскопом с интраоперационным нейрофизиологическим мониторингом – во время операции специалисты контролировали проводимость и чувствительность", – рассказал заведующий нейрохирургическим отделением № 49 Дмитрий Вакатов.

Впоследствии выяснилось, что у женщины была эпендимома – редкая опухоль, которая может метастазировать по нервной системе и маскироваться под различные неврологические заболевания.

"В подобных случаях мы обязательно используем комплексную визуализацию: МРТ и МРТ-трактографию, что позволяет построить детальную карту проводящих путей. Это существенно снижает риск неврологического дефицита", – добавил врач.

В настоящее время к пациентке вернулась чувствительность, она идет на поправку.

Ранее столичные нейрохирурги Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля удалили 5-сантиметровую опухоль мозга у подростка. Пациент поступил с жалобами на постоянную тошноту и рвоту. В ходе операции ему аккуратно удалили образование с сохранением критически важных структур головного мозга.