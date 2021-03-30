Эксперт ВОЗ рассказала, какой рацион поможет укрепить здоровье

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Укрепить здоровье удастся, если добавить в рацион больше фруктов и овощей, а также уменьшить потребление соли и сахара, рассказала эксперт ВОЗ в России Мелита Вуйнович в ходе круглого стола, организованного МИА "Россия сегодня".

Она отметила, что у ВОЗ есть много рекомендаций для тех, кто старается вести здоровый образ жизни, в том числе включение в рацион рыбы. Однако куда важнее пять раз в день есть овощи и фрукты, а также снизить потребление соли и сахара. Такое питание приведет к снижению смертности от неинфекционных заболеваний.

Вуйнович ответила на вопрос о содержании мышьяка в рыбе. Она указала, что мышьяк бывает органическим и неорганическим. Именно второй представляет опасность для организма.

"Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что опасность от мышьяка есть в воде, и норма существует в 10 микрограммов на литр. Огромной опасности от рыбы нет, но это зависит от рациона. Например, в Дании это 112 миллиграммов на килограмм рыбы, а в Японии, где в рационе есть рыба, рис и водоросли, которые содержат мышьяк, – до 928 миллиграммов. В каждой стране рекомендуется своя оценка и качественный мониторинг", – приводит слова эксперта РИА Новости.

Она отметила, что для России допустимый показатель равен 5 миллиграммам на килограмм.

Ранее Вуйнович уже советовала россиянам весной добавить в рацион больше фруктов и овощей, а также вести активный образ жизни и не забывать о гигиене. Представитель ВОЗ подчеркнула, что особенно важна физическая активность для детей.