ФМБА сделает тест для выявления "Омикрон"-штамма – Скворцова

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Федеральное медико-биологическое агентство выразило готовность за несколько дней создать тест-систему для выявления нового штамма коронавируса "Омикрон", заявила глава ФМБА Вероника Скворцова в эфире канала "Россия 24".

"Сейчас мы очень быстро сделаем набор на этот "Омикрон", потому что проектирование занимает 3–4 дня, 5 дней на создание самой тест-системы", – сообщила Скворцова.

Глава ФМБА подчеркнула, что новый штамм фактически собрал те мутации, которые были у вируса ранее.

Также Скворцова уточнила, что препарат от коронавируса "МИР-19" будет эффективен и против нового штамма.

"Мы посмотрели 800 линий разных вируса SARS-Cov-2, и та последовательность, на которую действует этот препарат, она не имеет ни одной мутации, в том числе у "Омикрона", – цитирует ее РИА Новости.

По словам Скворцовой, вторая фаза исследований препарата "МИР-19" показывает преимущество перед уже существующими лекарствами от коронавируса.

Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.

В свою очередь, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что работа по получению нового препарата для вакцины от "Омикрон"-штамма коронавируса займет не больше 10 дней, а одобрение ее Минздравом РФ – примерно 45–50 дней из-за чрезвычайной ситуации.