ФМБА сделает тест для выявления "Омикрон"-штамма – Скворцова

Фото: Москва 24
Федеральное медико-биологическое агентство выразило готовность за несколько дней создать тест-систему для выявления нового штамма коронавируса "Омикрон", заявила глава ФМБА Вероника Скворцова в эфире канала "Россия 24".
"Сейчас мы очень быстро сделаем набор на этот "Омикрон", потому что проектирование занимает 3–4 дня, 5 дней на создание самой тест-системы", – сообщила Скворцова.
Глава ФМБА подчеркнула, что новый штамм фактически собрал те мутации, которые были у вируса ранее.
Также Скворцова уточнила, что препарат от коронавируса "МИР-19" будет эффективен и против нового штамма.
"Мы посмотрели 800 линий разных вируса SARS-Cov-2, и та последовательность, на которую действует этот препарат, она не имеет ни одной мутации, в том числе у "Омикрона", – цитирует ее РИА Новости.
По словам Скворцовой, вторая фаза исследований препарата "МИР-19" показывает преимущество перед уже существующими лекарствами от коронавируса.
Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.
В свою очередь, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что работа по получению нового препарата для вакцины от "Омикрон"-штамма коронавируса займет не больше 10 дней, а одобрение ее Минздравом РФ – примерно 45–50 дней из-за чрезвычайной ситуации.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: