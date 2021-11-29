Иммунолог рассказал возможную версию появления "Омикрона"

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Новый штамм COVID-19 "Омикрон", возможно, появился в организме человека с иммунодефицитом. Об этом сообщил газете "Известия" кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков.

Иммунолог уточнил, что часто по звеньям штамма можно выяснить, когда и какие мутации добавились. Касаемо "Омикрона", то он возник на пустом месте и в нем присутствуют какие-то части "Дельты", однако в меньшей степени. Преобладают в нем "Бета"-составляющие и еще какие-то новые мутации.

"И вот единственная версия, которую специалисты выдвигают, и я, в принципе, с ней согласен, что был какой-то, ну и есть, наверное, глубоко иммунодифицитный человек с ВИЧом. Вот там у него несколько месяцев в организме эта вещь зрела. Да оно так и происходит", – пояснил врач.

Эксперты изначально говорили о двух группах людей, которые проблемные с точки зрения эпидемии. Отмечается, что это так называемые суперспередеры и люди с иммунодефицитом.

Такое название, по словам Крючкова, имеют те люди, которые могут заразить по 30–50 человек, и это зависит только от их действий. Речь идет о тех, кто инфицирован, но ходит в театр, ночной клуб, концерт и посещает другие места с массовым скоплением людей.

Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже ВОЗ обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон". В организации подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.

