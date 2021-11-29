Вечорко заявил о снижении числа заражений и госпитализаций с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Главврач клинической больницы № 15 имени Филатова Валерий Вечорко сообщил о снижении количества заражений и госпитализаций с коронавирусом.

"За прошедшую неделю к нам поступили 808 человек, из них 26% – в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, 15% из которых – напрямую в отделения реанимации", – написал Вечорко в своем телеграм-канале.

По словам медика, за прошедшую неделю прошли лечение в реанимации 38% пациентов, а доля пациентов младше 50 лет составила 26%.

"Доля вакцинированных в тяжелом состоянии – менее 2%. В роддоме за это время пролечены 56 женщин, а на свет появился 21 ребенок", – отметил Вечорко.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на уменьшение количества заболевших, тяжесть течения заболевания сохраняется.

В России за минувшие сутки подтвердили 33 860 новых случаев коронавируса. В 2 562 случаях болезнь протекала без клинических проявлений. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 9 604 233 случая коронавируса. Наименьший темп прироста наблюдается в Калмыкии, на Алтае, в Москве, Тыве, Чукотском автономной округе.