Медик назвала возможные последствия посещения стоматолога

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

При посещении стоматолога пациент может столкнуться с осложнениями, сообщает News.ru. По словам главного врача стоматологической клиники Евгении Богаевой, чаще всего это может произойти из-за того, что врач не до конца собрал анамнез или же пациент не сообщил об аллергии или приеме медицинских препаратов.

В частности, у больного может возникнуть анафилактический шок при проведении ему анестезии, если врач не учел все аллергические реакции пациента.

Что касается приема каких-либо лекарств, некоторые из них разжижают кровь. В этом случае проведение манипуляций в полости рта может привести к обильному кровотечению. Здесь не обойтись без скорой помощи.

Если пациент скроет от врача наличие сердечно-сосудистых заболеваний, во время приема у него может возникнуть сердечный приступ. У беременных женщин в кресле стоматолога могут начаться преждевременные роды на ранних сроках, отметила медик.

Чтобы избежать таких ситуаций, Богаева рекомендует досконально изложить стоматологу информацию об имеющихся аллергиях и заболеваниях, о приеме лекарств.

Осложнения у пациента могут возникнут и после посещения стоматолога. Вероятность такая появляется, если пациент пренебрегает рекомендациями врача и отказывается от приема антибиотиков.

Ранее врач-стоматолог Владимир Шипков рассказал о том, как выбрать клинику, где риск заражения опасными заболеваниями практически исключен. По его словам, важно, чтобы в медицинском учреждении строго соблюдались все правила СанПиН, проводилась качественная стерилизация и дезинфекция оборудования и помещения.

Шипков отметил, что есть ряд мер, которые должны соблюдать хорошие клиники. Среди них – зонирование помещений, порядок первичной диагностики, использование двух типов уборки, соблюдение соцдистанции, дезинфекция, работа вытяжки.