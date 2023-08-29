В Москве сформировали рейтинг якорных онкологических стационаров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве составили рейтинг якорных онкологических стационаров за январь – июнь 2023 года. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Москва продолжает совершенствовать систему оказания онкологической помощи. Одним из важных инструментов, который позволяет нам оценивать работу профильных медорганизаций по многим аспектам, является рейтинг якорных онкологических центров", – отметила она.

Первое место заняла городская клиническая онкологическая больница № 1.

"Она получила высокую оценку как со стороны пациентов, так и в части соблюдения клиентских путей, которые помогают врачам выстроить четкий и прозрачный маршрут ведения человека с онкологическим заболеванием", – объяснила заммэра.

На второе места встал Московский клинический научный центр имени Логинова, на третьем месте оказалась городская онкологическая больница № 62, на четвертом – городская клиническая больница имени Боткина, на пятом – многопрофильный клинический центр "Коммунарка".

Ракова добавила, что благодаря рейтингу можно провести анализ работы, а пациенты могут выбрать подходящую больницу.

Ранее стало известно, что лучевой корпус на 50 коек московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" готов наполовину. Там будет шесть этажей. В здании разместят современное оборудование, которое позволит определить природу опухолевой клетки. Врачи смогут подобрать нужную терапию, воспринимающую злокачественное новообразование как мишень, не затрагивая здоровые клетки.

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