Депздрав готов привлечь экспертов для пересмотра дела Мисюриной

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Депздрав готов привлечь дополнительных экспертов для пересмотра дела врача Елены Мисюриной. Об этом заявил руководитель ведомства Алексей Хрипун, сообщает Агентство "Москва".

"Сегодня у департамента здравоохранения есть все возможности, чтобы привлечь дополнительный состав экспертов, предоставить защите любые консультации любых специалистов для того, чтобы обеспечить поддержку при повторном рассмотрении этого дела в суде", – сказал он. По его словам, ведомство "будет делать все" для повторного рассмотрения дела.

Елена Мисюрина работала гематологом в клинике "Генотехнология". По данным следствия, она провела ​трепанобиопсию пациенту c раком предстательной железы, несахарным диабетом и прогрессирующим миелофиброзом. После этого мужчина поехал на работу, а к концу дня почувствовал себя плохо. Его положили в частную клинику с подозрением на аппендицит. Однако через какое-то время после операции он скончался.

Против Мисюриной возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". 24 января по этой статье ее приговорили к двум годам лишения свободы. 29 января адвокат Мисюриной подаст апелляционную жалобу на приговор суда.