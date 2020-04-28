Госпиталь для больных COVID-19 организуют в "Крокус Экспо"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Певец и первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов подтвердил, что в "Крокус Экспо" организуют 1,5 тысячи коек для больных коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это правда. Действительно, такая задача перед нами поставлена. Мы этим сейчас активно занимаемся... Я сейчас не готов назвать точные сроки, но могу сказать, что это будет очень быстро. Я думаю, что это вопрос нескольких недель", – заявил Агаларов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил, что два госпиталя на 1,5 тысячи инфекционных коек откроют в парке "Патриот" и в "Крокус Экспо".

За последние сутки в России подтвердили 6 411 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Клинических проявлений не было у 2 609 человек, или 40,7%. COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны.

