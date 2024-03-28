В Москве завершаются монтажные работы нового корпуса больницы святого Владимира

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Специалисты завершают монтаж фасадов и архитектурных элементов нового корпуса детской городской клинической больницы святого Владимира, передает глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, строительство нового корпуса закончено почти наполовину. Многопрофильный комплекс станет экспертным центром по лечению и диагностике детей. Кроме того, добавил Загрутдинов, весь корпус оснастят самыми современными медицинскими технологиями.

Общая площадь шестиэтажного здания составит 56 тысяч квадратных метров. В нем разместят 570 коек, благодаря чему значительно увеличится мощность больницы. А вертолетная площадка, установленная на крыше объекта, позволит клинике принимать экстренных пациентов.

Руководитель Депстроя сообщил, что в новом комплексе обустроят 15 операционных, девять из которых общехирургического профиля, одна – гибридная ангиографическая операционная, две – малые и три будут находиться в блоке стационара кратковременного пребывания.

Помимо этого, в больнице расположат Центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа, отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, а также 20 стационарных.

Загрутдинов заметил, что правительство города выделило средства для установки в клинике около 1,5 тысячи единиц медицинского оборудования, в том числе более десяти единиц тяжелого оборудования, семь мобильных рентгенодиагностических кабинетов, а также медицинскую мебель и специализированные инструменты.

Сергей Собянин сообщал, что корпус откроют в 2025 году. По его словам, дети младшего возраста будут размещаться вместе со своими матерями в палатах малой вместимости, в них предусмотрено все для комфортного совместного пребывания, например отдельные удобные кровати для родителей, душ, телевизор и другое. Также в больнице появятся подростковые палаты.