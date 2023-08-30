Новый корпус детской городской клинической больницы святого Владимира откроют в 2025 году

Фото: департамент строительства города Москвы

Новый корпус детской городской клинической больницы святого Владимира будет возведен в столице к 2025 году. Обновленный комплекс станет одним из самых современных многопрофильных стационаров для детей в городе. Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

"В настоящее время на территории больницы святого Владимира ведется строительство нового детского корпуса, который по своему оснащению и возможностям как диагностики, так и лечения станет самым крутым в России. Общая готовность объекта составляет 41%", – рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что на данный момент специалисты завершили работы по созданию монолита здания, они залили последний куб бетона каркаса. Продолжаются ремонтные работы по установке стен и перегородок внутри комплекса, а также монтажу фасада.

Общая площадь шестиэтажного строения составит 56 тысяч квадратных метров, в нем расположат 570 коек, это позволит больнице принимать больше пациентов, так как ее оснастят технологиями стационара кратковременного пребывания и дневного стационара. Загрутдинов подчеркнул, что в комплексе в том числе предусмотрена вертолетная площадка, это позволит принимать экстренных пациентов.

"В новом комплексе будет 15 операционных, из которых 9 общехирургического профиля, одна гибридная ангиографическая операционная, две малые операционные, также предусматриваются 3 малые операционные в блоке стационара кратковременного пребывания", – добавил он.

Всего в здании предусмотрено 20 отделений стационара, внутри него в том числе появится Центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа, реанимация и отделение интенсивной терапии для новорожденных, подчеркнул руководитель столичного департамента.

В больнице также будут функционировать клинико-диагностическая, бактериологическая и патоморфологическая лаборатории, которые были модернизированы. Там установили новое современное оборудование. Скорейшему восстановлению пациентов, по словам Загрутдинова, будет способствовать специальная среда, которую создадут в больнице.

По его словам, дети младшего возраста будут размещаться вместе со своими матерями в палатах малой вместимости, в них предусмотрено все для комфортного совместного пребывания, например отдельные удобные кровати для родителей, душ, телевизор и другое. Также в больнице появятся подростковые палаты.

"В медицинском учреждении установят почти 1,5 тысячи единиц медицинского оборудования, в том числе более 10 единиц тяжелого оборудования, 7 мобильных, медицинская мебель и специализированные инструменты", – резюмировал Загрутдинов.

Ранее Сергей Собянин рассказал о новых детских больницах в Москве. Он отметил, что за последние 12 лет в Москве появилось 39 новых медицинских объектов. Мэр добавил, что не так давно открылся ультрасовременный детский корпус в "Коммунарке". Там будут получать полную медпомощь с первого дня жизни дети из ТиНАО, Бутова, Солнцева, Ново-Переделкина и других близлежащих районов Москвы.

В этом году особое внимание уделяется реанимационным отделениям. В них установят более 1,9 тысячи единиц новейшей техники. В родильных домах и перинатальных центрах установят свыше 380 высокотехнологичных инкубаторов, добавил он.



Новый корпус детской больницы святого Владимира в столице откроют в 2025 году