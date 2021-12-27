Все детские поликлиники столицы перейдут на электронные медкарты в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Детские поликлиники столицы в 2022 году перейдут на ведение исключительно электронных медкарт, для этого будет завершена оцифровка почти 200 миллионов медицинских документов, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Уже практически все данные у нас формируются исключительно в электронном виде и по каждому москвичу с самого рождения. Для того чтобы такой крупный проект реализовать, мы несколько лет проводили оцифровку ретроспективно бумажных детских карт", – отметила она.

Ракова подчеркнула, что врачи смогут сами решить, что делать с освобождающимися хранилищами.

"Очень многие хотят комнаты для совместных переговоров, обучения, какой-то самостоятельной подготовки, где будут компьютеры, аппараты с кофе, кто-то хочет полноценную комнату отдыха, кто-то хочет спортзал", – добавила она.

Ранее в Москве появился чат-бот на основе искусственного интеллекта. Благодаря ему горожане могут оповестить о своих симптомах и жалобах еще до приема специалиста.

Для того чтобы им воспользоваться, необходимо после записи к врачу перейти по ссылке из СМС-сообщения или пуш-уведомления, которое придет накануне приема. Потом в специальной форме опроса нужно указать жалобы и ответить на вопросы. Разработка алгоритмов, на основе которых работает сервис, проводилась с использованием обезличенных данных из электронных медицинских карт, справочников и баз данных по медицине.

