Росздравнадзор запросит у регионов данные о потребности больниц в медицинском кислороде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сотрудники Росздравнадзора запросят у регионов информацию о потребности учреждений здравоохранения в медицинском кислороде. Об этом говорится на сайте ведомства.
"В связи с публикациями в СМИ Росздравнадзор запросит у регионов информацию о потребности учреждений здравоохранения в медицинском кислороде, о его возможном дефиците в некоторых субъектах РФ", – говорится в сообщении.
В пресс-службе ведомства при этом подчеркнули, что в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения сообщения от субъектов РФ о проблемах с обеспечением медицинским кислородом не поступали.
Ранее СМИ сообщили, что несколько пациентов горбольницы № 20 Ростова-на-Дону якобы задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. Власти города опровергли эту информацию, заявив, что аварийных ситуаций в госпитале не было.
Позднее начальник городского управления здравоохранения Надежда Левицкая сообщила, что врачи больницы действительно подавали рапорт о перебоях и отключениях кислорода. При этом она заверила, что проблем с поставкой баллонов с кислородом со стороны снабжающей организации не было.
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