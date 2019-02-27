Назван средний возраст начала половой жизни в России

Большая часть россиян начинает половую жизнь в 16–17 лет. Об этом сообщил главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава России Олег Аполихин, передает РИА Новости.
По его словам, это сказывается на деторождении, поскольку чаще всего женщины выходят замуж в 24–26 лет, а мужчины – в 26–29 лет. Аполихин пояснил, что до брака проходит много времени, поэтому некоторые успевают "накопить" массу заболеваний, передающихся половым путем.
По данным врача, возможность рожать здоровых детей во многом зависит от репродуктивного здоровья и репродуктивного поведения человека. В частности, сегодня 77,4% женщин, которые готовятся рожать, уже имеют сложившиеся патологии.
Ранее заместитель главного врача по медицинской части клинико-диагностического центра ГКБ имени Спасокукоцкого Владимир Иванов рассказал, что активная половая жизнь улучшает настроение, снижает уровень стресса и вырабатывает "гормон счастья".
По его словам, секс повышает уровень эмоциональной удовлетворенности. Половой акт снижает уровень гормонов кортизола и адреналина, которые являются гормонами стресса. При этом во время секса мозг вырабатывает эндорфин и окситоцин, вызывающий чувство спокойствия и защищенности.
На вопрос, как часто человек должен жить половой жизнью, нет прямого ответа, говорит доктор. Частота половых актов зависит от множества психологических и физиологических факторов. Он привел статистику, согласно которой люди в возрасте до 20 лет совершают в среднем 80 половых актов в год, от 20 до 60 лет – 54 акта, а старше 60 лет – около 20.
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