Врач рекомендовал дарить мужчинам на 23 февраля секс вместо носков

Врачи рекомендуют дарить мужчинам на 23 февраля секс, поскольку активная половая жизнь улучшает настроение, снижает уровень стресса и вырабатывает "гормон счастья". Об этом сообщил обладатель статуса "Московский врач", заместитель главного врача по медицинской части клинико-диагностического центра ГКБ имени Спасокукоцкого Владимир Иванов.
В преддверии предстоящих праздников он пожелал горожанам здоровья и гармоничной сексуальной жизни. По его словам, секс повышает уровень эмоциональной удовлетворенности. Половой акт снижает уровень гормонов кортизола и адреналина, которые являются гормонами стресса. При этом во время секса мозг вырабатывает эндорфин и окситоцин, вызывающий чувство спокойствия и защищенности.
"Наконец, при оргазме в кровь выбрасывается другой гормон – пролактин, который помогает уснуть. Кроме того, секс повышает самооценку человека", – цитирует Иванова Агентство "Москва".
Врач добавил, что сексуальная активность улучшает кровоснабжение внутренних органов, состояние мышц и даже предупреждает заболевания. Он напомнил, что половой акт у пожилых людей может спровоцировать приступ стенокардии, однако регулярная и частая половая жизнь снижает этот риск.
Наука, продолжил Иванов, доказала, что частые эякуляции снижают риск развития хронического простатита у мужчин. Правда, связь между частотой половых актов и развитием таких заболеваний, как аденома и рак простаты, не установлена. В заключение он отметил, что сексуальная жизнь укрепляет взаимоотношения в паре. А вот беспорядочные половые связи могут привести к заболеваниям, предупредил врач.
На вопрос, как часто человек должен жить половой жизнью, нет прямого ответа, говорит доктор. Частота половых актов зависит от множества психологических и физиологических факторов. Он привел статистику, согласно которой люди в возрасте до 20 лет совершают в среднем 80 половых актов в год, от 20 до 60 лет – 54 акта, а старше 60 лет – около 20.
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