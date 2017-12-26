Новые функции в сервисе записи к врачу появились на mos.ru

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Три новые функции добавили в сервисе "Запись к врачу" на mos.ru. Теперь там доступны для просмотра рецепты, можно также добавить врача в "Избранное" и запланировать визит к доктору в своем календаре.
Чтобы воспользоваться новыми функциями, нужно выбрать категорию "Здоровье" в разделе "Услуги", потом – сервис "Запись на прием к врачу, отмена и перенос записи" и ввести номер полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). На портале обновили и интерфейс услуги. В одном окне находятся пять вкладок, в том числе две новые: "Новая запись", "Мои записи", "Мои направления", "Мои рецепты" и "Моя поликлиника". Переключаться между ними можно, не прокручивая страницу вниз.
В последней размещена информация о поликлинике, к которой прикреплен пользователь. Здесь можно сменить прикрепление, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Функция "Мои рецепты" позволяет ознакомиться с выписанными действующими и архивными рецептами, которые хранятся на портале 90 дней с момента обслуживания рецепта в аптеке. Наиболее посещаемых теперь можно добавить в "Избранное". Функция доступна на последнем этапе записи к доктору, когда всплывает изображение талона на посещение. Под ним – кнопка "Добавить врача в избранное", при нажатии которой появляется окно с надписью о добавлении его в избранное. Выбрав доктора в этой вкладке, пациента сразу перейдет к просмотру его расписания. Заново выбирать специальность и просматривать перечень врачей не нужно.
На финальном шаге записи можно добавить визит ко врачу в свой календарь. Для этого необходимо выбрать опцию "Добавить в календарь", находящуюся под изображением талона. Посещение автоматически добавится в календарь почтовой программы на компьютере. Время напоминания можно настроит самому.
На mos.ru теперь также можно прикрепиться к детским поликлиникам по заявлению в личном кабинете. Кроме того, у горожан есть возможность подать заявление о переводе ребенка в дошкольную группу другой организации, изменить и отозвать заявление или отказаться от предложенного места.
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