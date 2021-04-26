Вакцину "Спутник Лайт" планируют зарегистрировать в майские праздники

Фото: пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи/РИА Новости
Регистрация вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" запланирована на майские праздники, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Планируем в майские праздники где-то зарегистрировать", – приводит его слова РИА Новости.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров также сообщал, что "Спутник Лайт" могут зарегистрировать в мае. По его словам, к концу 2021 года планируется производить свыше 30 миллионов доз препарата в месяц.
"Спутник Лайт" создан на основе безопасной двухкомпонентной вакцины "Спутник V". Его преимущества в том, что вакцинация потребуется всего одна, а антитела начнут формироваться уже через неделю и достигнут своего максимума всего через четыре недели после вакцинации.
По словам главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, "Спутник Лайт" предназначается для ликвидации коронавируса во всем мире. Он обратил внимание, что благодаря этому препарату снижается вероятность тяжелого течения COVID-19. Предполагается, что действовать "Спутник Лайт" будет в 3–4 раза меньше, чем "Спутник V".
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