Почти 180 аппаратов УЗИ поступило в подмосковные больницы в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С января этого года в больницы Московской области поступило 175 аппаратов УЗИ на сумму свыше одного миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

По словам первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой, современное оборудование нужно для диагностики разных патологий внутренних органов. В связи с этим региональные больницы оснащают новой медтехникой, указала она, добавив, что за два года в медучреждения Московской области поступило свыше 330 аппаратов УЗИ на сумму более двух миллиардов рублей.

Отмечается, что техника поступила в 48 медорганизаций, в том в Щелковскую, Пушкинскую, Коломенскую, Воскресенскую, Лобненскую, Электростальскую, Солнечногорскую и другие больницы, а также перинатальные центры.

Ранее сообщалось, что в Москве завершился этап реконструкции городских поликлиник. Порядка 200 столичных медучреждений получили новое оборудование, среди которого томографы и аппараты УЗИ. Также обустроили комфортные кабинеты врачей и удобные места ожидания для пациентов.

Около 200 городских поликлиник получили новое медоборудование