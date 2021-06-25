"Инвитро" приостановила тестирование на антитела к коронавирусу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Лаборатория "Инвитро" приостановила тестирование на антитела к COVID-19 из-за дефицита необходимых реагентов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы действительно наблюдаем дефицит реагентов, поэтому с большим сожалением сообщаем, что ставим на паузу продажи теста на количественные антитела на 7–10 дней", – уточнили в лаборатории.

В компании также предупреждали о задержках в предоставлении результатов ПЦР-исследований. При этом лабораторные комплексы "Инвитро" работают в круглосуточном режиме из-за повышенного спроса.

Как уточняется, сети "Медси" и "Хеликс" продолжают количественные исследования на антитела в штатном режиме. ТАСС сообщает, что компании не испытывают проблем с реактивами.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) ранее предложили правительству установить обязательную вакцинацию от коронавируса для всего взрослого населения страны.