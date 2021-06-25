Мишустин поручил Роспотребнадзору разобраться с ростом стоимости ПЦР-тестирования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необоснованном росте цен на ПЦР-тесты в регионах и увеличении сроков выдачи их результатов пациентам. Об этом сообщает ТАСС.

"В последнее время из регионов приходит информация о том, что получение результатов ПЦР-тестов затягивается и стоимость их растет. Людей это сильно беспокоит", – сказал он во время заседания президиума Координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением COVID-19.

В связи с этим российский премьер поручил Роспотребнадзору взять вопрос на контроль, предварительно получив от главы ведомства Анны Поповой доклад о мерах, необходимых для исправления ситуации.

Он также призвал поспособствовать более активному взаимодействию санитарных врачей российских регионов с местными властями.

Ранее глава кабмина подчеркнул, что в мире продолжается распространение коронавирусной инфекции и что его скорость увеличивается в том числе за счет новых мутаций.

