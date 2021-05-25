В Санкт-Петербурге опровергли информацию о нехватке коек для пациентов с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Власти Санкт-Петербурга на данный момент не планируют разворачивать дополнительные койки во временном госпитале "Ленэкспо", сообщает РИА Новости со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.
Уточняется, что в госпитале заняты 89 коек, 3 из них – реанимационные.
"Говорить о том, что в "Ленэкспо" закончились койки, некорректно… Пока нет необходимости дальше разворачивать "Ленэкспо". У госпиталя для ветеранов войн в павильоне-трансформере есть свободные койки", – рассказали в госпитале.
Там добавили, что в городе на данный момент свободно 15,7% коек для пациентов с COVID-19.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов допустил усиление ограничений в городе из-за роста заболеваемости COVID-19.
По его словам, недельный прирост случаев коронавируса и госпитализаций в Петербурге составлял 30%.
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