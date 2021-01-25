Индия может наладить производство вакцины "Спутник V" на своих мощностях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Посол Индии в России Венкатеш Варма сообщил, что производство российской вакцины от коронавируса Индия может наладить на своих мощностях.

"По вакцине "Спутник V" мы намерены развивать сотрудничество с РФ. Мы видим возможность для производства вакцины на индийских мощностях, когда завершится третья фаза испытаний", – сказал он.

По словам посла, Индия обладает значительными мощностями по производству вакцин – около 60% от мирового производства.

Ранее Владимир Путин сообщил, что российская вакцина от коронавируса зарегистрирована в 13 странах. Он также заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в РФ. По его словам, такая тенденция позволяет постепенно и аккуратно снимать ограничения, введенные из-за пандемии.