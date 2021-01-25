Врач-инфекционист объяснил отличие респиратора от обычных медицинских масок

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
По мнению доктора медицинских наук, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова, введение в России обязательного ношения респираторов с высокой степенью защиты может быть нецелесообразным из-за несоответствия цены достижимой цели. Такая спецзащита необходима медикам, контактирующим с больными коронавирусом, а обычным людям достаточно простых медицинских масок, считает врач.
Носить респираторы с высокой степенью защиты обязали жителей Австрии. "С 25 января маска FFP2 будет обязательной в определенных местах, например в общественном транспорте и магазинах", – заявил канцлер Австрии Себастьян Курц. В Минздраве страны сообщили, что респиратор является более надежным средством защиты, чем обычная медицинская маска. Подобные меры также приняты в Баварии, рассматривается вопрос о ношении респираторов на территории всей Германии.
Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в диалоге с Москвой 24 подтвердил, что такие маски действительно лучше защищают от вирусов, однако их целесообразно использовать медикам, которые работают непосредственно с заболевшими.
"Это профессиональные маски. Я бы в первую очередь советовал применять их тем, кто работает с больными коронавирусом: сотрудники в "красных зонах", врачи на скорой на выездах к пациентам с симптомами. Обычным людям практически нет смысла их носить, вполне достаточно обычных гигиенических масок", – подчеркнул Жемчугов.
Врач отметил, что в респираторе дышать тяжелее, чем в обычной маске, и к ношению FFP2 нужно привыкать.
По мнению врача, маловероятно, что в России будут вводить обязательное ношение респираторов из-за несоответствия цены достижимой цели. Такую маску необходимо менять каждые сутки – максимум двое, они не обрабатываются. "Минимальная цена у нас – 500 рублей. Их просто никто не будет покупать. И носиться они будут не по регламенту. Целесообразно такие маски использовать там, где высокая концентрация вируса заведомо", – отметил Жемчугов.
Ранее врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что провакцинировать 60–70% населения России от COVID-19 можно будет к середине года.
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