Врач-инфекционист объяснил отличие респиратора от обычных медицинских масок

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

По мнению доктора медицинских наук, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова, введение в России обязательного ношения респираторов с высокой степенью защиты может быть нецелесообразным из-за несоответствия цены достижимой цели. Такая спецзащита необходима медикам, контактирующим с больными коронавирусом, а обычным людям достаточно простых медицинских масок, считает врач.

Носить респираторы с высокой степенью защиты обязали жителей Австрии. "С 25 января маска FFP2 будет обязательной в определенных местах, например в общественном транспорте и магазинах", – заявил канцлер Австрии Себастьян Курц. В Минздраве страны сообщили, что респиратор является более надежным средством защиты, чем обычная медицинская маска. Подобные меры также приняты в Баварии, рассматривается вопрос о ношении респираторов на территории всей Германии.

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в диалоге с Москвой 24 подтвердил, что такие маски действительно лучше защищают от вирусов, однако их целесообразно использовать медикам, которые работают непосредственно с заболевшими.

"Это профессиональные маски. Я бы в первую очередь советовал применять их тем, кто работает с больными коронавирусом: сотрудники в "красных зонах", врачи на скорой на выездах к пациентам с симптомами. Обычным людям практически нет смысла их носить, вполне достаточно обычных гигиенических масок", – подчеркнул Жемчугов.





Владислав Жемчугов доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям В магазинах и общественном транспорте достаточно обычных гигиенических масок, если их правильно использовать, то есть менять каждые 2–3 часа.

Врач отметил, что в респираторе дышать тяжелее, чем в обычной маске, и к ношению FFP2 нужно привыкать.





Владислав Жемчугов доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Сама маска более плотная, там более сильная фильтрующая способность, она действительно лучше защищает от всех вирусов. Вдохнуть, конечно, в ней тяжелее. Надо иметь профессиональную привычку. На выдохе нет затруднения. Выдыхает человек не через маску, а через клапан. Открывается клапан – человек выдыхает.

По мнению врача, маловероятно, что в России будут вводить обязательное ношение респираторов из-за несоответствия цены достижимой цели. Такую маску необходимо менять каждые сутки – максимум двое, они не обрабатываются. "Минимальная цена у нас – 500 рублей. Их просто никто не будет покупать. И носиться они будут не по регламенту. Целесообразно такие маски использовать там, где высокая концентрация вируса заведомо", – отметил Жемчугов.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что провакцинировать 60–70% населения России от COVID-19 можно будет к середине года.