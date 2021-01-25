Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

12:03

Жителей Австрии обязали носить респираторы вместо масок

за рубежом

Фото: ТАСС/Fleig/Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Канцлер Австрии Себастьян Курц обязал жителей страны носить респираторы с высокой степенью защиты. Об этом сообщается на сайте федеральной канцелярии страны.

"С 25 января маска FFP2 будет обязательной в определенных местах, например, в общественном транспорте и магазинах", – заявил Курц.

Глава Минздрава страны Рудольф Аншобер подчеркнул, что респиратор является более надежным средством защиты, нежели обычная медицинская маска. По его словам, они будут продаваться по себестоимости, а малоимущим гражданам их выдадут бесплатно.

С 24 января в Австрии продлили жесткий карантин из-за коронавируса. В частности, в стране временно закрыты гостиницы, рестораны, музеи, библиотеки и ряд организаций сферы услуг. Выходить из дома разрешается только для похода в магазин, на работу или на учебу.

Введенные властями меры обусловлены выявленным "британским" штаммом коронавируса. Курц отмечал, что начать первые шаги в сторону снятия ограничений и открытия торговых центров, школ и музеев планируют с 8 февраля.

Ранее сообщалось, что во Франции готовятся к объявлению третьего по счету карантина. По некоторым данным, власти страны объявят о введении новых ограничений в ближайшее время.

В Европе из-за дефицита вакцины от COVID-19 увеличивают интервалы между прививками

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать