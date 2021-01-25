Жителей Австрии обязали носить респираторы вместо масок

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Канцлер Австрии Себастьян Курц обязал жителей страны носить респираторы с высокой степенью защиты. Об этом сообщается на сайте федеральной канцелярии страны.

"С 25 января маска FFP2 будет обязательной в определенных местах, например, в общественном транспорте и магазинах", – заявил Курц.

Глава Минздрава страны Рудольф Аншобер подчеркнул, что респиратор является более надежным средством защиты, нежели обычная медицинская маска. По его словам, они будут продаваться по себестоимости, а малоимущим гражданам их выдадут бесплатно.

С 24 января в Австрии продлили жесткий карантин из-за коронавируса. В частности, в стране временно закрыты гостиницы, рестораны, музеи, библиотеки и ряд организаций сферы услуг. Выходить из дома разрешается только для похода в магазин, на работу или на учебу.

Введенные властями меры обусловлены выявленным "британским" штаммом коронавируса. Курц отмечал, что начать первые шаги в сторону снятия ограничений и открытия торговых центров, школ и музеев планируют с 8 февраля.

Ранее сообщалось, что во Франции готовятся к объявлению третьего по счету карантина. По некоторым данным, власти страны объявят о введении новых ограничений в ближайшее время.

