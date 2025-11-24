Депздрав Москвы: детокс-программы могут привести к метаболическим изменениям

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Депздрав Москвы предупредил в своем телеграм-канале о последствиях детокс-диет, которые подразумевают строгие ограничения в питании.

Представители ведомства обратили внимание, что в соцсетях распространено большое количество программ, которые обещают освобождение организма от шлаков и токсинов. Самыми популярными являются детокс-диеты и очистительные клизмы с разными травяными сборами, кофе или слабительными веществами.

Однако из-за этих программ человеку не хватает витаминов и микроэлементов. Кроме того, происходят метаболические изменения. В частности, очищающие организм клизмы вызывают нарушения моторики и микробиоты кишечника.

Врач-гастроэнтеролог городской поликлиники № 5 Любовь Заковряшина отметила, что организм любого человека имеет систему детоксикации. В частности, эту функцию выполняют печень и почки.

"Здоровому человеку для поддержания слаженной работы этих систем необходимо сбалансированно питаться, избегать вредных привычек, заниматься физической активностью", – объяснила медик.

Она также посоветовала при ухудшении самочувствия обратиться к специалисту за квалифицированной медпомощью.

