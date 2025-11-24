Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 ноября, 18:29

Общество
Главная / Новости /

Депздрав Москвы: детокс-программы могут привести к метаболическим изменениям

В столичном Депздраве рассказали о рисках детокс-программ

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Депздрав Москвы предупредил в своем телеграм-канале о последствиях детокс-диет, которые подразумевают строгие ограничения в питании.

Представители ведомства обратили внимание, что в соцсетях распространено большое количество программ, которые обещают освобождение организма от шлаков и токсинов. Самыми популярными являются детокс-диеты и очистительные клизмы с разными травяными сборами, кофе или слабительными веществами.

Однако из-за этих программ человеку не хватает витаминов и микроэлементов. Кроме того, происходят метаболические изменения. В частности, очищающие организм клизмы вызывают нарушения моторики и микробиоты кишечника.

Врач-гастроэнтеролог городской поликлиники № 5 Любовь Заковряшина отметила, что организм любого человека имеет систему детоксикации. В частности, эту функцию выполняют печень и почки.

"Здоровому человеку для поддержания слаженной работы этих систем необходимо сбалансированно питаться, избегать вредных привычек, заниматься физической активностью", – объяснила медик.

Она также посоветовала при ухудшении самочувствия обратиться к специалисту за квалифицированной медпомощью.

Ранее врач-диетолог Надежда Шпак сообщила, что рефид, то есть загрузка организма медленными углеводами от 1 до 4 дней, помогает снижать вес. По словам эксперта, к сложным углеводам относятся каши, макароны и крахмалистые овощи.

Такие продукты быстро насыщают и помогают ускорить метаболизм, который часто замедляется в условиях длительного дефицита калорий. Шпак предупредила, что этот метод не рекомендуется людям на ранних стадиях диеты. Кроме того, рефид не применяется в тех случаях, когда у человека более 50% жировой массы от общего веса.

Диетолог рассказала, как безопасно выбрать добавки для похудения

Читайте также


медицинаобществогород

Главное

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика