В Роспотребнадзоре назвали условие для снижения заболеваемости COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России ситуация с коронавирусом станет стабильной и заболеваемость начнет снижаться после вакцинации 70–75% населения, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

При этом он подчеркнул, что на данный момент фаза роста заболеваемости COVID-19 продолжается, поэтому говорить о прохождении пика пока преждевременно.

"В связи с тем, что переболело менее 1,5% населения РФ и массовая вакцинация пока отсутствует, говорить о прохождении пика преждевременно", – приводит слова Горелова РИА Новости.

По его словам, эпидемический процесс, связанный с коронавирусом, продолжается.

Ранее стало известно, что вакцина "ЭпиВакКорона", произведенная в центре "Вектор", поступит в гражданский оборот до конца 2020 года. В настоящий момент выпущено 25 тысяч доз препарата. Планируется, что до конца года произведут 50 тысяч доз вакцины от коронавируса.

Кроме того, на следующей неделе станет известна стоимость вакцины "Спутник V". Об этом сообщил представитель Российского фонда прямых инвестиций. Фонд принимал участие в разработке данного препарата от COVID-19.

Владимир Путин отмечал, что Россия готова предоставить вакцину от коронавируса всем нуждающимся странам.