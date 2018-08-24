Смена сезона. Как справиться с осенней хандрой

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В департаменте здравоохранения предупредили москвичей о приходе осенней хандры. С наступлением осени из-за дефицита солнца и пасмурной погоды многие люди пребывают в подавленном состоянии. У них ухудшается настроение, ничто не радует, и если это продолжается в течение долгого времени, есть риск развития депрессии.
Портал Москва 24 поговорил с экспертами и выяснил, как отличить депрессию от хандры и как бороться с плохим настроением.
Клинический психолог Ирина Герчикова рекомендует находить прелести в жизни, несмотря на плохую погоду.
"Хандру можно преодолеть путем креативности", – считает эксперт. По ее мнению, вовлеченность в творческий процесс поможет избежать наплывов подавленного настроения из-за внешних обстоятельств.
Кроме того, Герчикова отмечает, что в осенний период особенно важна физическая и социальная активность. Не стоит запираться от всего мира в своей квартире и страдать от хандры, лучше прогуляться по парку или сходить с семьей в музей или театр.
Также она посоветовала думать на перспективу и помнить о том, что "зимой тоже можно взять отпуск и отдохнуть". По ее мнению, это создаст определенную мотивацию и поможет справиться с плохим настроением. Но самое важное – нельзя держать свои переживания в себе, лучше поделиться с близкими или обратиться к психологу.
Врач-психиатр Артем Гилёв отмечает, что не существует осенней или весенней депрессии как таковой.
"Существует рекуррентное депрессивное расстройство, когда у пациента повторяются депрессивные эпизоды через промежутки времени, и биполярное аффективное расстройство, когда возникают эпизоды то депрессивного настроения, то эйфории. Обострения этих состояний часто могут приходиться на смену сезонов", – объяснил эксперт.
Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy
Гилёв подчеркнул, что плохое настроение и депрессия – это разные понятия. "Дождливая, пасмурная погода человеку может просто не нравиться, но при депрессивном расстройстве могут возникать тяжелые психотические эпизоды (депрессивный ступор), а на пике депрессии – неправильные идеи, по типу бреда, состояние аффекта. Кроме того, депрессивное расстройство часто сопровождается суицидальными мыслями", – отметил эксперт.
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По его словам, состояние грусти легко меняется: например, человек встретился с другом и забыл о плохом настроении, это никак не отражается на взаимоотношении с окружающими или работоспособности. А при депрессивном расстройстве у человека резко снижается работоспособности, он не стремится поддерживать социальные контакты, может даже уволиться.
При этом депрессия может начаться не сразу, а постепенно – сначала ухудшалось настроение, затем обнаружился упадок сил, снизилась работоспособность, появилась раздражительность.
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Фото: depositphotos/martinan
Человека, страдающего депрессией, ничто не радует, ничто не может вывести его из этого состояния. Иногда это может проявляться в соматических расстройствах –
"мозг может имитировать любую болезнь, его депрессивное расстройство может проявляться в том, что у человека болит голова или живот".
Если вы в течение долгого времени (несколько месяцев) испытываете плохое настроение, у вас появились суицидальные мысли, эксперт рекомендует незамедлительно обратиться к врачу-психиатру.
"Оставлять человека в таком состоянии очень опасно. Если у человека 4 дня плохое настроение, тогда ему никто не будет такой диагноз ставить, а если уже второй месяц сниженное настроение, это повод для обращения к специалисту. Понятное дело, что у всех случаются временные невротические конфликты по работе, семье, любовные разлады – все это может накладываться и снижать настроение, но тут временной интервал очень важен. Если это начинает мешать человеку, то нельзя откладывать обращение к врачу", – отмечает Гилёв.
Евгения Маркова
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