Ветеринар заявил, что "кошачий" коронавирус для котов опаснее "человеческого"

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Ветеринары ждут вакцины для борьбы с инфекционным перитонитом (FIP), который, будучи коронавирусной инфекцией, опаснее для кошек, чем COVID-19. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на лечащего врача котов "Эрмитажа" Анну Кондратьеву.

На данный момент разработана вакцина от коронавируса для животных, которая помогает бороться с COVID-19, однако, по ее словам, врачи ждут немного иного препарата.

"У кошек есть своя коронавирусная инфекция, которая известна за много лет до "человеческой" инфекции COVID-19 и является смертельной... Мы надеемся, что исследования пойдут дальше и будет разработана вакцина против FIP", – пояснила она.

Кондратьева также прокомментировала ситуацию, когда во время пандемии многие хозяева отказывались от своих питомцев, опасаясь заразиться от них коронавирусом. Она подчеркнула, что только человек может заразить животное, а не наоборот.

Вакцина для профилактики развития COVID-19 у животных "Корнивак-Ков" выпущена в конце апреля. Всего произвели 17 тысяч ампул с препаратом, все из которых к этому моменту были уже забронированы российскими регионами.

В Россельхознадзоре рассказали, что если на вакцину будет спрос, то в день смогут выпускать почти 10 тысяч доз.

