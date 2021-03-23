В Домодедово начали выдавать сертификаты международного образца о вакцинации от COVID-19

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Домодедово первый из аэропортов России начал выдавать сертификаты международного образца о прохождении вакцинации от СOVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

Уточняется, что заключение, которое выдадут специалисты, будет на русском языке. Пункт вакцинации от коронавируса в Домодедово открылся в начале февраля 2021 года.

Ранее сообщалось, что с 24 марта в торговых центрах Москвы начнут работать выездные бригады вакцинации от коронавируса. Сделать прививку можно будет в торговых центрах "Ереван-Плаза" и "Щука". Кроме того, с 24 марта возобновится работа бригад в торговых центрах "Европейский" и "Гагаринский".

Вакцинация выездными бригадами проводится без предварительной регистрации и бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования (при наличии). По времени процесс вакцинации занимает около 40 минут. В день прививки врач назначает пациенту дату для второго этапа через 3 недели.

