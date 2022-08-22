Российские студенты-медики смогут работать в бригадах скорой помощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Получающие в России высшее медицинское образование студенты получат возможность работать фельдшерами в линейной выездной бригаде скорой помощи, соответствующее постановление подписали в правительстве РФ. Об этом сообщается на сайте Минздрава страны.
"Новое постановление дает возможность трудоустройства в состав линейной выездной бригады скорой медицинской помощи студентам, которые в настоящее время обучаются по программам высшего медицинского образования, для работы на должности фельдшера", – говорится в сообщении.
Как пояснили в ведомстве, норма касается студентов, которые окончили не менее четырех курсов в профильных вузах.
Документ также предусматривает возможность работать на должности фельдшера или врача в составе линейной бригады скорой помощи лицам с высшим медицинским образованием. Для этого будет необходимо пройти краткосрочное дополнительное профессиональное обучение.
Уточняется, что новый порядок позволит студентам медвузов получить практические навыки оказания скорой медицинской помощи параллельно с учебой, а у выпускников появятся дополнительные возможности для трудоустройства и расширения навыков и компетенций.
Ранее сообщалось, что участвовавшие в борьбе с коронавирусом в качестве волонтеров студенты медицинских вузов получат преимущество при зачислении в ординатуру.
Студенты медвузов получат 70 тысяч рублей за практику в коронавирусных стационарах
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